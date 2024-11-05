Актер Оскар Кучера посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

Пункт отбора на военную службу открылся 1 апреля прошлого года Известный актер и телеведущий Оскар Кучера побывал в Едином пункте отбора на контрактную службу, где встретился с жителями Москвы, решившими заключить контракт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии