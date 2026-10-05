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Мировое обозрение

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Армия России достала два сухогруза с оружием и хранилища ГСМ для ВСУ

Армия России достала два сухогруза с оружием и хранилища ГСМ для ВСУ

Главное в тезисах: Двойной удар по логистике ВСУ: вечером 4 октября и в ночь на 5 октября российские войска поразили хранилища ГСМ и два сухогруза с военными грузами в Одесской области.

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