Самым «молодым» участникам Великой Отечественной войны в Челнах – 98 лет

Автор: Эльза КузнецоваВ Набережных Челнах проживает 428 ветеранов Великой Отечественной войны. О подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне доложил замруководителя исполкома Винер Харисов.
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