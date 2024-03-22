Зюганов заявил, что Навальный был связан с «некоторыми помощниками» Путина

tsan tsan Интересно, почему вы не баллотируетесь в президенты ? Судя по вашим заявлениям, вы намного проницательнее президента , значит и умнее, коль раскусили ближайшего соратника. Или вы просто такое же трепло, как и Зюганов ?

Николай Герасименко Вообще-то Зюганов со своей КПРФ и сам ещё не так давно был замечен в коллаборации с берлинским пациентом на предпоследних выборах.