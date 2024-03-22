Политнавигатор Покойный блогер-уголовник Алексей Навальный в свое время имел протекцию со стороны «некоторых помощников» президента РФ.
Зюганов заявил, что Навальный был связан с «некоторыми помощниками» Путина
Комментарии
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tsan tsan
Интересно, почему вы не баллотируетесь в президенты ? Судя по вашим заявлениям, вы намного проницательнее президента , значит и умнее, коль раскусили ближайшего соратника. Или вы просто такое же трепло, как и Зюганов ?
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18 час.
Николай Герасименко
Вообще-то Зюганов со своей КПРФ и сам ещё не так давно был замечен в коллаборации с берлинским пациентом на предпоследних выборах.
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4 час.
НН
Надежда Никитина
Трепло это вы. Вам бы лишь прицепиться, чтобы полаяться. А, по сути вопроса и информации - ноль.
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3 час.
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