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"МРАЧНЫЙ ВОПРОС": РАКЕТНЫЙ УДАР ПО БЕЛГОРОДУ - ЭТО НЕ ВОЕННАЯ ЗАДАЧА. ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ СТОИТ ЗА УБИЙСТВОМ МИРНЫХ ГРАЖДАН

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ВСУ обстреляли Белгород кассетными боеприпасами из РСЗО "Вампир", сообщил губернатор Гладков. "Никакой чисто военной задачи такими ударами по городу украинские военные не решают", - указал военный обозреватель Шлепченко.

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