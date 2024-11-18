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Закон, порядок, государство

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Полицейские задержали подозреваемого в краже рюкзака, оставленного пассажиркой Московского метрополитена в вагоне электропоезда

Полицейские задержали подозреваемого в краже рюкзака, оставленного пассажиркой Московского метрополитена в вагоне электропоезда

«Сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали ранее судимого жителя Подмосковья. Он обвиняется в краже имущества, забытого женщиной в электропоезде.

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