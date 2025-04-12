— Он мне прямым текстом сказал: «Зачем тебе эта работа? Я хорошо зарабатываю. Хочешь — сиди дома, живи на мои деньги».
Предложил женщине жить на его деньги — ответ заставил задуматься
Комментарии
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Майя Majesty
Тут же четко и ясно написано - разговор не про феминизм. Разговор про зрелость. Что опять не ясно?
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14 час.
Майя Majesty
"Хочешь заботиться? Поддержи, но не подомни. Хочешь быть рядом? Уважай, а не покупай. А если не можешь — не предлагай. Мы торт себе сами купим." с Согласна.
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14 час.
Забава Катаева
Если бы женщины из прошлого думали также как «марина» - то Марины да и не только- а вообще человечество - вымерло бы уже, как биологический вид.
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2 час.
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