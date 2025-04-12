Предложил женщине жить на его деньги — ответ заставил задуматься

Майя Majesty Тут же четко и ясно написано - разговор не про феминизм. Разговор про зрелость. Что опять не ясно?

Майя Majesty "Хочешь заботиться? Поддержи, но не подомни. Хочешь быть рядом? Уважай, а не покупай. А если не можешь — не предлагай. Мы торт себе сами купим." с Согласна.