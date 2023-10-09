«Лукойл» уходит из Новосибирска

На 21 автозаправочной станции, работавшей под брендом «ЛУКОЙЛ», сменится вывеска. В ближайшее время все 21 автозаправочная станция «Лукойла» поменяет вывеску в связи с прекращением действия договора франшизы.
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