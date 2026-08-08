9 августа — Фестиваль спортивных единоборств в «Лужниках»

Фото: mos.ru/moskomsport 9 августа в Москве впервые состоится фестиваль спортивных единоборств. Его площадкой станет спортивный городок олимпийского комплекса «Лужники» по адресу: улица Лужники, дом 24, строение 11.
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