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9 августа — Фестиваль спортивных единоборств в «Лужниках»

9 августа — Фестиваль спортивных единоборств в «Лужниках»

Фото: mos.ru/moskomsport 9 августа в Москве впервые состоится фестиваль спортивных единоборств. Его площадкой станет спортивный городок олимпийского комплекса «Лужники» по адресу: улица Лужники, дом 24, строение 11.

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