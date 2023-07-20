Известный голливудский актёр Элайджа Вуд обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, посоветовав ему отличную клинику в США, где лидеру «незалежной» помогут вылечиться от наркомании и алкоголизма.
Звезда Голливуда посоветовал Зеленскому клинику в США для лечения наркомании и алкоголизма
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Ну как же? Президент страны будет лечиться от наркомании или алкоголизма??? Как вы себе это представляете???
Ответить
12 час.
Сергей Дмитриев
Кому война, а кому мать родна - сцена одного артиста с подтанцовкой. Он уже круто оторвался от прототипа Голобородько. То ли ещё будет ?...
Ответить
12 час.
Roman Tannenberg
А где проблема? - Всё - так, какой ни есь, а президент. Дал команду - и врачи - наркологи и прочие неврологи и терапевты - к вашим услугам. Но... не даст он такой команды, увы...Сам не сможет, слабоват, - просто потихоньку звёздочка погаснети...фисё, через пару лет никто даже не вспомнит, напротив, поскорее постараются забыть о таком недоразумении, как Зеля. Не везёт Украине, то боксёр, то клоун, - все хотят рулить, политику делать, а это не просто языком с помоста трепать.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии