Звезда Голливуда посоветовал Зеленскому клинику в США для лечения наркомании и алкоголизма

Ну как же? Президент страны будет лечиться от наркомании или алкоголизма??? Как вы себе это представляете???

Кому война, а кому мать родна - сцена одного артиста с подтанцовкой. Он уже круто оторвался от прототипа Голобородько. То ли ещё будет ?...

Roman Tannenberg

А где проблема? - Всё - так, какой ни есь, а президент. Дал команду - и врачи - наркологи и прочие неврологи и терапевты - к вашим услугам. Но... не даст он такой команды, увы...Сам не сможет, слабоват, - просто потихоньку звёздочка погаснети...фисё, через пару лет никто даже не вспомнит, напротив, поскорее постараются забыть о таком недоразумении, как Зеля. Не везёт Украине, то боксёр, то клоун, - все хотят рулить, политику делать, а это не просто языком с помоста трепать.