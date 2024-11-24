Песков объяснил, почему РФ раньше не ударила по Украине «Орешником»

МОСКВА, 24 ноября, ФедералПресс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Россия жестко отреагировала на атаку ВСУ в Брянской области ударом баллистической ракеты в безъядерном оснащении «Орешник» и почему не сделала это ранее.