В доход России передали более 131 миллиона акций связанных с экстремизмом компаний

Директор ФССП России Дмитрий Аристов сообщил, что судебные приставы передали в доход государства более 131,2 миллионов акций нескольких компаний, которые были связаны с экстремистской деятельностью, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".