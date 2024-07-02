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В доход России передали более 131 миллиона акций связанных с экстремизмом компаний

В доход России передали более 131 миллиона акций связанных с экстремизмом компаний

Директор ФССП России Дмитрий Аристов сообщил, что судебные приставы передали в доход государства более 131,2 миллионов акций нескольких компаний, которые были связаны с экстремистской деятельностью, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".

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