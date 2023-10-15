Ван И и Блинкен обсудили предотвращение расширения конфликта на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Китая Ван И и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили предотвращение расширения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС со ссылкой на письменное сообщение Госдепа.
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