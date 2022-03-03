FiNE-NEWS

1 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    Да, очень серьезное решение. Как дальше жить без игрушек???В России и Белору...
  • swetlana werwein
    Это они металлолом так утилизируютМинэкономики ФРГ ...
  • Василий Иванович
    опять придется брать БерлинМинэкономики ФРГ ...

В ЛНР неизвестные люди расстреляли мэра города Кременная

В ЛНР неизвестные люди расстреляли мэра города Кременная

+ A — По предварительной информации, мэр скончался от огнестрельного ранения в область сердца Информацию об убийстве мэра города Кременная (входит в состав ЛНР) Владимира Струка сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх