В ЛНР неизвестные люди расстреляли мэра города Кременная

+ A — По предварительной информации, мэр скончался от огнестрельного ранения в область сердца Информацию об убийстве мэра города Кременная (входит в состав ЛНР) Владимира Струка сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
+ A — По предварительной информации, мэр скончался от огнестрельного ранения в область сердца Информацию об убийстве мэра города Кременная (входит в состав ЛНР) Владимира Струка сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
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