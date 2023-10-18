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В Новосибирске пожарные ликвидировали возгорание в областной больнице

В Новосибирске пожарные ликвидировали возгорание в областной больнице

Источник бесперебойного питания воспламенился в одном из корпусов клиники.Вечеров во вторник, 17 октября, сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области реагировали на вызов с территории областной клинической больницы.

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