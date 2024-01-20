Полезен ли дневной сон? Вот, что говорят эксперты

В обычный день около трети взрослых удается вздремнуть. И хотя сон может принести много пользы, например, ощущение физического отдохновения, новые исследования показывают, что для некоторых людей сон может быть не полезен.
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