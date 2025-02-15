Нападение на Константинополь 860 года и его подоплека Константинополь в современных реконструкцияхПоход 860 года на Константинополь упоминается, наверное, во всех сочинениях по древней русской истории.
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Нападение на Константинополь 860 года и его подоплека Константинополь в современных реконструкцияхПоход 860 года на Константинополь упоминается, наверное, во всех сочинениях по древней русской истории.
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