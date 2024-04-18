Полковник Литовкин: комплекс «Красуха» может выключать электронику самолетов

Комплекс “Красуха” представляет собой средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способное отключать радиолокационные станции противника, нарушать связь операторов с беспилотными аппаратами, воздействовать на радиоэлектронику самолетов, системы ПВО и другие устройства, заявил в беседе с изданием “Лента.
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