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В Пакистане 20-летняя невеста умерла от сердечного приступа в день свадьбы

В Пакистане 20-летняя невеста умерла от сердечного приступа в день свадьбы

В Пакистане невеста после свадебной церемонии умерла из-за сердечного приступа.В Пакистане 20-летняя девушка Аллах Ракхи скончалась после свадебной церемонии.

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