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Стали известны последние слова пилота рухнувшего под Коломной "Суперджета": Вопросов появилось ещё больше

Стали известны последние слова пилота рухнувшего под Коломной "Суперджета": Вопросов появилось ещё больше

Стали известны последние слова пилота рухнувшего под Коломной Sukhoi Superjet 100. После прослушивания записи вопросов стало ещё больше, так как пилот за считанные минуты до крушения был абсолютно спокоен.

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