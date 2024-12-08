Выставка детского творчестваВ преддверии Рождества и Нового года в выставочном зале Бобруйского художественного музея открывается ставшая уже традиционной выставка детского творчества ´Навагоднія цуды´, на которой будут представлены игрушки и авторские куклы Натальи Филипповны Ковалевой и ее учеников.
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