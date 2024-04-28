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Полянский обратил внимание на пост экс-главы МИД Линкявичуса о Крымском мосту

Полянский обратил внимание на пост экс-главы МИД Линкявичуса о Крымском мосту

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание на публикацию бывшего руководителя министерства иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса о Крымском мосту.

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