Нарушители санкций против России выплатили $1,5 млрд Казначейству США

Объем соглашений об урегулировании нарушений санкций достиг максимума в $1,5 млрд в 2023 году, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на Винсента Годеля, эксперта комплаенс в сфере финансовых преступлений компании LexisNexis Risk Solutions.
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