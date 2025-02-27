Семь планет выстроятся в линию по одну сторону от Солнца 28 февраля

В субботу, 28 февраля, семь планет выстроятся в линию по одну сторону от Солнца. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов.
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