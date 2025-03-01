Обед Зеленского отдали сотрудникам Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Белый дом в Вашингтоне после переговоров с лидером США Дональдом Трампом не по своей воле, после чего обед, предназначенный ему, отдали сотрудникам Белого дома.
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