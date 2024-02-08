В окружной столице продолжается Международный конкурс молодых музыкантов «Симфония Ямала». В Ямальской филармонии уже прошли сольные прослушивания конкурсантов, выступающих в трёх номинациях "фортепиано", "скрипка" и "виолончель".
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