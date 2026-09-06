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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Белобородов и Мария Сегалова выиграли Пермский марафон. Первый на полумарафоне – Никитин

4-6 сентября в Перми прошел марафон. Участникам были доступны следующие дистанции: 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 5 км.

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