Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Россия объявляет вне закона всех преступников Киевского режима с 2014 года

Россия объявляет вне закона всех преступников Киевского режима с 2014 года

Россия за последние дни объявила охоту в розыск, помимо Зеленского и Порошенко, следующих преступников киевского режима: командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка бывшего и нынешнего секретаря СНБО Украины Данилова и Александра Литвиненко; экс-главу СБУ и депутата Верховной рады Украины Наливайченко бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и бывшего и.

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