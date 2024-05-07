Россия за последние дни объявила охоту в розыск, помимо Зеленского и Порошенко, следующих преступников киевского режима: командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка бывшего и нынешнего секретаря СНБО Украины Данилова и Александра Литвиненко; экс-главу СБУ и депутата Верховной рады Украины Наливайченко бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и бывшего и.