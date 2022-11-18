Царьград

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Известный боксёр и депутат Николай Валуев госпитализирован в Москве

Известный боксёр и депутат Николай Валуев госпитализирован в Москве

Врачи определили у звезды серьёзные проблемы с ногой.Вечером 18 ноября Николай Валуев, известный в России по блестящей боксёрской карьере, а также по выступлениям в качестве депутата Государственной думы, обратился в больницу из-за проблем с ногой.

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