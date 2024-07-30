В Иванове на Кохомском шоссе перевернулась грузовая ГАЗель

Вчера, 29 июля, в 22.35 в Иванове на Кохомском шоссе произошло жесткое ДТП. 20-летний молодой человек, управляя автомобилем ГАЗ-3009 совершил наезд на препятствие - островок безопасности, ГАЗель опрокинулась.
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