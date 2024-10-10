Кого коснётся финансовый бум до конца октября

Конец октября обещает быть особенно благоприятным для финансовой сферы трёх знаков Зодиака. Астрологи прогнозируют значительный рост доходов и неожиданные денежные поступления для представителей этих знаков.
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