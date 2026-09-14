Потребление алкоголя в России впервые достигло минимума с середины 90‑х

В среднем по стране — 7,52 литра на человека за год По данным, которые проанализировало РИА Новости, в августе потребление алкоголя в России опустилось до минимального уровня с 1996 года.
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