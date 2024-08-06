По делу экс-замминистра обороны Булгакова изъяли содержимое шести банковских ячеек

Содержимое шести банковских ячеек приобщили к делу о поставке сухих пайков в российские войска, в котором фигурирует бывший замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков и руководители ряда компаний.
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