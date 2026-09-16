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Рябков обвинил европейскую «партию войны» в иллюзиях киевского режима

Рябков обвинил европейскую «партию войны» в иллюзиях киевского режима

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге по итогам саммита БРИКС назвал ключевой проблемой украинского урегулирования необходимость изменить курс европейских сторонников конфронтации.

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