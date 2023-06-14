Федеральное агентство новостей №1

7 164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Орехов
    Еще раз подтверждает правоту Сталина про социализм в отдельно взятой стране.Не возможно с ними играть ни по каким пра...Эксперт Александр...
  • Раскольников
    Они так волнуются....., а там акулы проголодались.Пассажиры рейса в...
  • Галина Друзина
    Да этот Гутериш - чмо, купленный Америкой.МИД Венгрии призв...

СФУ и РХТУ подписали соглашение о межвузовском сотрудничестве на полях ПМЭФ-2023

СФУ и РХТУ подписали соглашение о межвузовском сотрудничестве на полях ПМЭФ-2023

В первый же день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), 14 июня, Сибирский федеральный университет (СФУ) и Российский химико-технологический университет (РХТУ) имени Менделеева договорились о тесном сотрудничестве.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх