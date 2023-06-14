СФУ и РХТУ подписали соглашение о межвузовском сотрудничестве на полях ПМЭФ-2023

В первый же день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), 14 июня, Сибирский федеральный университет (СФУ) и Российский химико-технологический университет (РХТУ) имени Менделеева договорились о тесном сотрудничестве.
В первый же день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), 14 июня, Сибирский федеральный университет (СФУ) и Российский химико-технологический университет (РХТУ) имени Менделеева договорились о тесном сотрудничестве.
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