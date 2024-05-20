Как ответ США на быстрый рост Китая изменит глобальную экономику?

Соединенные Штаты реагируют на стремительное экономическое развитие Китая. Американские правительственные чиновники усиливают меры по защите своих экономических интересов, вводя тарифы и ограничивая доступ к современным технологиям.
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