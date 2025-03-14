Вода, кофе, алкоголь: как жидкости влияют на кожу и организм

Узнаем у нашего эксперта, какие напитки вредны, а какие приносят пользу.фото: freepik.comЗадумывались ли вы, почему после нескольких чашек кофе кожа выглядит уставшей, а после бокала вина наутро отекает лицо? Вода — это основа жизни, но ее баланс в организме зависит не только от количества выпитого, но и от того, что именно мы пьем.