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Вода, кофе, алкоголь: как жидкости влияют на кожу и организм

Вода, кофе, алкоголь: как жидкости влияют на кожу и организм

Узнаем у нашего эксперта, какие напитки вредны, а какие приносят пользу.фото: freepik.comЗадумывались ли вы, почему после нескольких чашек кофе кожа выглядит уставшей, а после бокала вина наутро отекает лицо? Вода — это основа жизни, но ее баланс в организме зависит не только от количества выпитого, но и от того, что именно мы пьем.

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