После новогоднего застолья нередко остаются недопитые бутылки с вином или шампанским. Обычно их убирают в холодильник, но даже там начатый алкоголь можно хранить лишь до определённого момента.
Как долго можно хранить открытую бутылку с вином?
Комментарии
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Silver Kont
Это какой же скряга пьёт вино напёрстками, а потом долго хранит вино открытым? Обычно в компании выпивается почти всё... У моего знакомого есть специальная бутыль из тёмного стекла ёмкостью 1 литр, которая закрывается пластиковой пробкой из под шампанского.... Так он переливает туда остаток, а потом в течение пары вечеров добивает, если что....
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11 час.
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