Как долго можно хранить открытую бутылку с вином?

Silver Kont

Это какой же скряга пьёт вино напёрстками, а потом долго хранит вино открытым? Обычно в компании выпивается почти всё... У моего знакомого есть специальная бутыль из тёмного стекла ёмкостью 1 литр, которая закрывается пластиковой пробкой из под шампанского.... Так он переливает туда остаток, а потом в течение пары вечеров добивает, если что....