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Предварительная явка на выборах в Госдуму составила более 56,6%

Предварительная явка на выборах в Госдуму составила более 56,6%

Предварительная явка к моменту завершения трехдневного голосования на выборах в Госдуму на 20:55 мск составила более 56%.

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