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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Правда ли, что Приднестровье может войти в состав России и где находится этот регион?

Правда ли, что Приднестровье может войти в состав России и где находится этот регион?

28 февраля в Приднестровье пройдёт съезд депутатов всех уровней, который собирается по самым важным вопросам 28 февраля в 11 часов утра по местному времени в Приднестровской Молдавской Республике пройдёт седьмой Съезд депутатов всех уровней, сказано на сайте ПМР.

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