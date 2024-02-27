Правда ли, что Приднестровье может войти в состав России и где находится этот регион?

28 февраля в Приднестровье пройдёт съезд депутатов всех уровней, который собирается по самым важным вопросам 28 февраля в 11 часов утра по местному времени в Приднестровской Молдавской Республике пройдёт седьмой Съезд депутатов всех уровней, сказано на сайте ПМР.