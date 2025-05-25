Автокультура открывает сезон классического ралли

Все, кто сталкивался с сообществом Автокультура, не дадут соврать: его основатели могли бы уйти в снобское удовольствие наслаждаться дорогми винтажными машинами и поздравлять друг друга с воплощением мечтаний юности.
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