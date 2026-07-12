Огромный разъярённый бизон атаковал пожилого туриста и подбросил его рогами в воздух в США. Инцидент произошёл в Йеллоустонском национальном парке.
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Огромный разъярённый бизон атаковал пожилого туриста и подбросил его рогами в воздух в США. Инцидент произошёл в Йеллоустонском национальном парке.
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