В Иванове полицейскими задержаны подозреваемые в распространении наркотическотиков на территории областного центра

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области пресечена криминальная деятельность членов преступной группы, которые занимались распространением наркотическотиков на территории областного центра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии