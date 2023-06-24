Врач: сердечного приступа можно избежать

Риск возникновения проблемы с сердцем можно снизить, если в повседневной жизни больше уделять внимания нескольким важным факторам, рассказал доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Ульф Ландмессер в интервью немецкому изданию Focus.
Риск возникновения проблемы с сердцем можно снизить, если в повседневной жизни больше уделять внимания нескольким важным факторам, рассказал доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Ульф Ландмессер в интервью немецкому изданию Focus.
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