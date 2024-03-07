Марочко: безвозвратные потери ВСУ в районе Часова Яра увеличились

У ВСУ выросло количество безвозвратных потерь в районе Часова Яра на Донецком направлении. Об этом в Telegram-канале рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, сославшись на «перехваченные данные», предоставленные собственными источниками.