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Министр юстиции Польши: беспорядки во Франции – признак банкротства миграционной политики Запада

Министр юстиции Польши: беспорядки во Франции – признак банкротства миграционной политики Запада

Неутихающие массовые беспорядки во Франции – это признак банкротства миграционной политики Запада. Ведь их «локомотивом» являются мигранты, прибывшие в Европу из стран Азии и Африки.

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