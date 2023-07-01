Министр юстиции Польши: беспорядки во Франции – признак банкротства миграционной политики Запада

Неутихающие массовые беспорядки во Франции – это признак банкротства миграционной политики Запада. Ведь их «локомотивом» являются мигранты, прибывшие в Европу из стран Азии и Африки.
Популярные статьи
- Глава Чечни: Бойцы батальона «Запад-Ахмат» предотвратили прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область
- Пресса США: В Вашингтоне знали о планах Пригожина сместить руководство Минобороны России
- Противник попытался прорвать оборону российской армии на Красно-Лиманском направлении, все атаки ВСУ отражены - Минобороны
Свежие комментарии