Спортивные зоны обновляют и дополняют в столичных дворах

Во дворах Москвы создают спортивные площадки, на которых можно заниматься в разные сезоны. Специалисты комплекса городского хозяйства дополняют хоккейные коробки оборудованием для баскетбола, футбола, фигурного катания и других активных занятий.
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