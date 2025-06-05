Российские хакеры лишили ВСУ доступа к спутниковым снимкам Maxar Российские хакеры лишили Вооруженные силы Украины (ВСУ) доступа к спутниковым снимкам Maxar, использовавшимся с самого начала спецоперации (СВО).
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