Страна и люди

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Москве предъявляют придуманный долг

Москве предъявляют придуманный долг

Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.

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Комментарии
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Валерий Ребров
Ага а больше мы ни чего армяшкам не должны? Может еще и сочи им отдать? Если сам пашинян сказал что нагорный карабах это азербайджанская земля, то чего нашим лезть в эти разборки
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10 час.
КК
Коля Колянов
Я считаю что бывших братьев послать далеко и надолго. И забыть их как  страшный сон.
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2 час.

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