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АвтоВАЗ раздает скидки на Lada: от Granta за 780 тысяч до Vesta за 1,478 млн — как не упустить шанс?

АвтоВАЗ разыгрывает настоящий праздник для автолюбителей: октябрьские акции на новые модели 2026 года обещают сэкономить тысячи рублей.

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